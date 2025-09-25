Copa Airlines suma vuelos a Tucumán y Salta desde Panamá

Copa Airlines inauguró esta semana sus vuelos directos entre Panamá y Tucumán, Argentina, y reactivó la ruta hacia Salta, fortaleciendo su presencia en el mercado argentino.

Copa Airlines abre ruta Panamá–Tucumán con tres vuelos semanales

.@CopaAirlines inauguró esta semana sus vuelos entre Panamá y la ciudad de Tucumán, en Argentina, y reactivó su ruta a Salta.

Los vuelos hacia y desde Salta operan con tres frecuencias semanales, entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen en ciudad de Panamá y el Aeropuerto…



Los vuelos hacia y desde Salta operan con tres frecuencias semanales, entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen en ciudad de Panamá y el Aeropuerto… pic.twitter.com/k6akpT7qzm — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2025

Salta: tres vuelos semanales entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Ciudad de Panamá) y el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes .

tres vuelos semanales entre el (Ciudad de Panamá) y el . Tucumán: tres vuelos semanales entre Tocumen y el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo.

Además de estos destinos, Copa Airlines opera en Argentina hacia Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, destacó que estos vuelos permiten a los argentinos acceder a conexiones seguras y eficientes en el Hub de las Américas, así como disfrutar del programa Panamá Stopover, que convierte una escala en una experiencia turística enriquecedora sin costo adicional en la tarifa aérea, contribuyendo al desarrollo del turismo en Panamá.