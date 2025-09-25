UTP suspende clases hoy jueves 25 de septiembre 2025

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) informó que se suspenden las clases hoy jueves 25 de septiembre de 2025, en el turno matutino, en los edificios: Postgrado, Edificio 1 y Edificio 3, debido a un daño en el sistema eléctrico.

UTP suspende clases este jueves 25 de septiembre en Postgrado

La @utppanama anuncia que se suspenden las clases hoy jueves 25 de septiembre de 2025, en el turno matutino, en los edificios de Postgrado, Edificio 1 y Edificio 3, debido a un daño en el sistema eléctrico. pic.twitter.com/Q3Dv9IBXcs — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2025

La institución comunicó que se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad, y se recomienda a los estudiantes y personal estar atentos a los canales oficiales de la universidad para futuras actualizaciones.

La medida afecta únicamente el turno matutino; el resto de actividades se realizará según lo programado.