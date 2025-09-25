Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 11:26

UTP suspende clases hoy jueves 25 de septiembre 2025

La UTP suspende clases este jueves 25 de septiembre en Postgrado, Edificio 1 y 3 por daño en sistema eléctrico.

UTP suspende clases este jueves 25 de septiembre en Postgrado

La institución comunicó que se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad, y se recomienda a los estudiantes y personal estar atentos a los canales oficiales de la universidad para futuras actualizaciones.

La medida afecta únicamente el turno matutino; el resto de actividades se realizará según lo programado.

