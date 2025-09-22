UTP rechaza recorte en su presupuesto para la próxima vigencia

La Universidad Tecnológica de Panamá ( UTP ) alzó su voz de rechazo frente al recorte presupuestario propuesto para 2026. La rectora, Ángela Laguna Caicedo, advirtió que la disminución es significativa y coloca a la institución muy por debajo de los recursos que maneja en la vigencia actual.

La preocupación también fue respaldada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), que calificó la medida como “un retroceso que golpea directamente a la juventud y al futuro de Panamá”.

Según el gremio empresarial, la reducción de fondos a instituciones como el ITSE, la UTP, la SENACYT y la Udelas “debilita la formación de capital humano” y “erosiona las bases de la competitividad”, limitando la capacidad del país para enfrentar los retos de innovación y desarrollo.