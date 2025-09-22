Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 07:53

UTP rechaza recorte en su presupuesto para la próxima vigencia

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) advierte que el recorte presupuestario es significativo y afectará proyectos de investigación e innovación.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) alzó su voz de rechazo frente al recorte presupuestario propuesto para 2026. La rectora, Ángela Laguna Caicedo, advirtió que la disminución es significativa y coloca a la institución muy por debajo de los recursos que maneja en la vigencia actual.

La preocupación también fue respaldada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), que calificó la medida como “un retroceso que golpea directamente a la juventud y al futuro de Panamá”.

UTP y APEDE rechazan recorte presupuestario a universidades

Según el gremio empresarial, la reducción de fondos a instituciones como el ITSE, la UTP, la SENACYT y la Udelas “debilita la formación de capital humano” y “erosiona las bases de la competitividad”, limitando la capacidad del país para enfrentar los retos de innovación y desarrollo.

