Tocumen supera a Cancún y Ciudad de México en pasajeros internacionales en 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se posicionó como el aeropuerto número uno en tráfico internacional de pasajeros en América Latina y el Caribe durante 2025, según el informe preliminar del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe.

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De acuerdo con los datos de ACI-LAC, Tocumen movilizó 20,739,033 pasajeros internacionales en 2025, superando a importantes terminales aéreas de la región como:

Aeropuerto Internacional de Cancún – 19,485,033 pasajeros.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – 17,482,146 pasajeros.

Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos – 16,805,814 pasajeros.

Aeropuerto Internacional El Dorado – 16,216,936 pasajeros.

Además, Tocumen registró un crecimiento de 8,2 % en tráfico internacional en comparación con 2024.

Panamá busca alcanzar 30 millones de pasajeros en 2030

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El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que el liderazgo del aeropuerto responde a inversiones estratégicas y al crecimiento de la conectividad regional.

“El liderazgo de Tocumen en pasajeros internacionales no es casual”, afirmó. Ruiz Blanco indicó que la meta es alcanzar los 30 millones de pasajeros hacia 2030.

Tocumen también crece en carga y operaciones aéreas

En tráfico total de pasajeros, Tocumen se mantuvo dentro del top 10 de aeropuertos más concurridos de América Latina y el Caribe, con 20,978,865 pasajeros movilizados y un crecimiento de 8,6 %. En carga aérea, el aeropuerto reportó un incremento de 14,65 %, el segundo mayor de la región.

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Mientras tanto, las operaciones aéreas alcanzaron 165,964 movimientos de aeronaves en 2025, con un crecimiento de 8,6 %, el más alto porcentualmente entre los principales aeropuertos latinoamericanos.

ACI-LAC destaca crecimiento regional

El director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, señaló que el crecimiento aeroportuario en la región está impulsado por inversiones en infraestructura y el dinamismo del turismo.

Según el organismo, los diez aeropuertos con mayor tráfico internacional movilizaron 134 millones de pasajeros en 2025.