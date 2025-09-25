Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 13:02

Revelan la pareja del alcalde Mayer Mizrachi en los Premios Juventud 2025

Mayer Mizrachi tendrá como acompañante a “La Peluche” en la Alfombra Azul de Premios Juventud 2025. La pedregaleña promete “darlo todo”.

Noemí Ruíz
La expectativa por la Alfombra Azul de los Premios Juventud 2025 en Panamá sigue creciendo, y una de las sorpresas de la noche será la aparición del alcalde Mayer Mizrachi, quien llegará acompañado de Beny De Gracia, mejor conocida como “La Peluche” del Team Nucita.

Premios Juventud 2025: Mayer Mizrachi llegará con “La Peluche”

Con su estilo alegre y espontáneo, “La Peluche” expresó su emoción por estar presente en uno de los eventos más esperados del año: “Yo soy de Pedregal, 100% pedregaleña, y gracias por la invitación del alcalde Mizrachi, y estoy agradecida con los Premios Juventud. A mí me encanta la sabrosura, el desorden, todo… puse mi comentario sabroso. Escribí que vamos a darlo todo”, dijo con entusiasmo. Con su estilo alegre y espontáneo, “La Peluche” expresó su emoción por estar presente en uno de los eventos más esperados del año: “Yo soy de Pedregal, 100% pedregaleña, y gracias por la invitación del alcalde Mizrachi, y estoy agradecida con los Premios Juventud. A mí me encanta la sabrosura, el desorden, todo… puse mi comentario sabroso. Escribí que vamos a darlo todo”, dijo con entusiasmo.

Su presencia promete robar miradas y encender la energía de la gala, donde figuras nacionales e internacionales se darán cita para celebrar la música, la cultura y el talento joven.

Con este gesto, Mayer Mizrachi suma un toque auténtico y popular a la ceremonia, que ya genera gran expectativa entre los panameños.

