Revelan la pareja del alcalde Mayer Mizrachi en los Premios Juventud 2025

La expectativa por la Alfombra Azul de los Premios Juventud 2025 en Panamá sigue creciendo, y una de las sorpresas de la noche será la aparición del alcalde Mayer Mizrachi , quien llegará acompañado de Beny De Gracia, mejor conocida como “La Peluche” del Team Nucita.

Premios Juventud 2025: Mayer Mizrachi llegará con “La Peluche”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971271301433262274&partner=&hide_thread=false “La Peluche”, quien caminará por la Alfombra Azul de #PremiosJuventud 2025 de la mano del alcalde @Mayer Mizrachi, dice que está lista para esta noche. pic.twitter.com/dPTgy2gO0w — Telemetro Reporta (@TReporta) September 25, 2025

Con su estilo alegre y espontáneo, "La Peluche" expresó su emoción por estar presente en uno de los eventos más esperados del año: "Yo soy de Pedregal, 100% pedregaleña, y gracias por la invitación del alcalde Mizrachi, y estoy agradecida con los Premios Juventud. A mí me encanta la sabrosura, el desorden, todo… puse mi comentario sabroso. Escribí que vamos a darlo todo", dijo con entusiasmo.

Su presencia promete robar miradas y encender la energía de la gala, donde figuras nacionales e internacionales se darán cita para celebrar la música, la cultura y el talento joven.

Con este gesto, Mayer Mizrachi suma un toque auténtico y popular a la ceremonia, que ya genera gran expectativa entre los panameños.