Mayer Mizrachi: Tribunal Electoral autoriza revocatoria de mandato contra el alcalde de Panamá

El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato contra Mayer Mizrachi Matalon , alcalde electo del distrito de Panamá por el Partido Popular, en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

El TE otorgó al licenciado José Clemente Guardia Bernal la autorización para recolectar 217,322 firmas, equivalentes al 30 % del total de electores del distrito de Panamá, el cual cuenta con un padrón electoral de 724,406 votantes.

Le podría interesar: Recolección de firmas contra la alcaldesa Stefany Peñalba ya tiene luz verde del Tribunal Electoral

Guardia Bernal dispondrá de un plazo de 120 días calendario para la recolección de las firmas de respaldo requeridas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970579295727677490&partner=&hide_thread=false El Tribunal Electoral (@tepanama) autorizó este martes dar inicio al proceso de recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi.



Detalla que se requieren de 217,322 firmas, lo cual representa el 30% de los… pic.twitter.com/xwQXlSfOfZ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2025

Revocatoria de Mandato: ¿Qué es y cuando se aplica?

La revocatoria de mandato es un procedimiento legal donde ciudadanos pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas.

La forma en como Panamá a través del Tribunal Electoral, aplica una revocatoria de mandato para diputados por libre postulación, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento es mediante una solicitud presentada ante la respectiva Dirección Regional de Organización Electoral (DROE).