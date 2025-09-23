Mayer Mizrachi: Tribunal Electoral autoriza revocatoria de mandato contra el alcalde de Panamá

El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato contra Mayer Mizrachi Matalon, alcalde electo del distrito de Panamá por el Partido Popular, en las elecciones del 5 de mayo de 2024.
Guardia Bernal dispondrá de un plazo de 120 días calendario para la recolección de las firmas de respaldo requeridas.
Revocatoria de Mandato: ¿Qué es y cuando se aplica?
La revocatoria de mandato es un procedimiento legal donde ciudadanos pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas.
La forma en como Panamá a través del Tribunal Electoral, aplica una revocatoria de mandato para diputados por libre postulación, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento es mediante una solicitud presentada ante la respectiva Dirección Regional de Organización Electoral (DROE).