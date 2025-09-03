Arraiján Nacionales -  3 de septiembre de 2025 - 10:13

Recolección de firmas contra la alcaldesa Stefany Peñalba ya tiene luz verde del Tribunal Electoral

Para la revocatoria, se deberá recolectar el respaldo del 30 % de los inscritos en el padrón electoral durante la elección de la alcaldesa Stefany Peñalba.

Recolección de firmas contra Stefany Peñalba ya tiene luz verde del Tribunal Electoral.

@stefanydayanpenalba
Ana Canto
Por Ana Canto

El Tribunal Electoral autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato en contra de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, elegida por la libre postulación en las elecciones de mayo de 2024. La solicitud fue presentada por el abogado Abdiel González.

Mediante la Resolución N.° 019-DROEA/LP/RM del 1 de septiembre de 2025, el Tribunal Electoral indicó que, conforme a la ley, se deberá recolectar el respaldo del 30 % de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral final del circuito 13-1, utilizado para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Esto equivale a 57,465 firmas válidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tepanama/status/1962962303231386026&partner=&hide_thread=false

Revocatoria de Mandato: ¿Qué es y cuando se aplica?

La revocatoria de mandato es un procedimiento legal donde ciudadanos pueden determinar la permanencia o no de una persona en un cargo electo por voto popular, ya sea por votación directa, recolección de firmas o una combinación de ambas.

La forma en como Panamá a través del Tribunal Electoral, aplica una revocatoria de mandato para diputados por libre postulación, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento es mediante una solicitud presentada ante la respectiva Dirección Regional de Organización Electoral (DROE).

En esta nota:
