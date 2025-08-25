Stefany Peñalba: Proceso de revocatoria contra alcaldesa de Arraiján entra en nueva fase

El abogado Abdiel González aseguró que el proceso de revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Arraiján , Stefany Peñalba , ya entró en firme y no cuenta con recursos legales que lo frenen.

"En el caso de la revocatoria de la señora alcaldesa la primera etapa es que ya queda en firme, no tiene ningún tipo de recurso. Por ahí andan con una amenaza de que quieren ir a la Corte Suprema de Justicia, pues que vayan, serán nuevamente derrotados por la comunidad de Arraiján", expresó González.

Alcaldesa de Arraiján: abogado confirma nueva fase en proceso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959956534806360525&partner=&hide_thread=false “Es importante que la amplia mayoría de la población está clara e informada de una serie de anomalías que ha ejercido la señora alcaldesa en el poco tiempo que tiene en su cargo. A manera de ejemplo, intentaron hacerle un préstamo al vicealcalde, que aprovechamos para informar a… pic.twitter.com/hZuPukXCom — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2025

El jurista detalló que el próximo paso corresponde al Tribunal Electoral (TE), que deberá dictar un curso para los primeros activistas habilitados, requisito obligatorio para continuar con el proceso.

Posteriormente, en un plazo estimado de dos a tres semanas, el TE deberá anunciar la fecha de apertura para la recolección de firmas que respaldarán la solicitud de revocatoria.