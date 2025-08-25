Descentralización se reúne con alcalde de Los Santos para fortalecer el municipio. Descentralización

Por Ana Canto El Municipio de Los Santos continúa avanzando en el proceso para asumir el traslado de competencias dentro del marco de la descentralización. Este lunes 25 de agosto, la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, recibió al alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, junto a su equipo de trabajo, en una reunión enfocada en fortalecer la solicitud formal del municipio.

Durante el encuentro, la directora reiteró el compromiso de la Autoridad para seguir impulsando procesos que permitan a los gobiernos locales ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía. “Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo la capacidad de gestión local para responder con eficiencia a las necesidades de la población”, señaló.

