Descentralización se reúne con alcalde de Los Santos para fortalecer el municipio.

El Municipio de Los Santos continúa avanzando en el proceso para asumir el traslado de competencias dentro del marco de la descentralización. Este lunes 25 de agosto, la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, recibió al alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, junto a su equipo de trabajo, en una reunión enfocada en fortalecer la solicitud formal del municipio.
Por su parte, el alcalde Montenegro destacó que una de las prioridades es solicitar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) apoyo técnico y logístico en la rehabilitación y mantenimiento de caminos de producción intervenidos por los gobiernos locales. “Es fundamental que las instituciones nacionales se sigan involucrando para garantizar resultados sostenibles que beneficien a todos los santeños”, afirmó.