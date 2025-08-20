Asamblea Nacional eliminará artículo sobre dietas en Ley de Descentralización

El presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Herrera, anunció que será eliminado el artículo relacionado al aumento de dietas para las autoridades locales dentro de la Ley de Descentralización.

El diputado explicó que el objetivo de la normativa es transparentar el sistema, destacando que sus pilares son la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

"Esta iniciativa tuvo el espíritu de transparentar el sistema y sus pilares son la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Se hizo la solicitud de las competencias y en lo referente a la ejecución de los proyectos. Con el tema de las dietas vamos a pedir que se elimine ese artículo", manifestó Herrera.

El presidente del Legislativo reiteró que se busca garantizar que los recursos destinados a los municipios se administren de manera responsable y en beneficio directo de las comunidades, sin generar beneficios económicos adicionales para las autoridades locales.