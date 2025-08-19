Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 18:04

Contraloría General: Publican edicto de demanda de inconstitucionalidad contra Panama Ports Company

Por Ana Canto

Este martes 19 de agosto fue publicado el Edicto 1027 mediante el cual se establece el plazo para la presentación de argumentos en la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la república contra el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.

"Se fija en lista y se ordena publicar edicto hasta por tres (3) días en un periódico de circulación nacional, para que en el término de diez (10) días, contados a partir de la última publicación, el demandante y todas las personas interesadas presenten sus argumentos por escrito sobre el caso", detalló el Órgano Judicial de Panamá.

