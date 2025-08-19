La Superintendencia de Sujetos no Financiaros presenta la nueva Guía de Consulta.

La Superintendencia de Sujetos no Financiaros (SSNF) realizó en el Salón Horacio Alfaro de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el lanzamiento de la Guía de Consulta del Sujeto Obligado no Financiero, con el objetivo de facilitar y reforzar las obligaciones legales en materia de prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).
Además, proporcionar detalles del marco legal y las normativas aplicables en las supervisiones por la SSNF, el apoyo y recursos que ofrece la institución a los SONF, como también ayudar a prevenir que los SONF sean utilizados para la comisión de un delito relacionado con el BC/FT/FPADM.
La Superintendente Isabel M. Fernández A., indicó que la Guía de Consulta del Sujeto Obligado no Financiero marca un nuevo paso, firme y estratégico con el fortalecimiento institucional de la SSNF, donde se refleja con claridad el compromiso con la transparencia, la cercanía y la mejora continua en la supervisión.
Destacó que el documento fue concebido con un propósito muy claro de poner a disposición de los SONF, una herramienta útil, clara y accesible, que les permita comprender con mayor facilidad sus deberes regulatorios en materia de prevención del BC/FT/FPADM.
La Superintendente destacó que la Guía es la primera de varias herramientas que se irán desarrollando y poniendo a disposición de los Sujetos Obligados no Financieros. “Y lo haremos con la misma filosofía que nos define como institución: ser una Superintendencia de puertas abiertas, accesible, cercana y comprometida con su misión”, señaló.
Añadió que la Guía no solo orienta sobre las responsabilidades de los SONF, sino que también ofrece canales de contacto y herramientas diseñadas para acompañarlos y facilitar su cumplimiento.
Durante el acto, la Directora de Supervisión encargada, Kathia Vega, presentó el video resumen de la Guía, mientras que Yariela Romero, Jefa de Supervisión, expuso el Proceso y Protocolo de Supervisión. Además, servidores públicos de la SSNF realizaron una dramatización que ilustró un proceso de supervisión en acción.
La Superintendente estuvo acompañada por el Subintendente Giankarlo Vásquez, directores y jefes de la SSNF, así como por autoridades invitadas, presidentes de gremios y asociaciones, representantes de empresas de cumplimiento e invitados especiales.