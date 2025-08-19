Panamá Entretenimiento -  19 de agosto de 2025 - 15:19

ANTAI sanciona a 16 servidores públicos por incumplimientos al Código de Ética

ANTAI sanciona a 16 servidores públicos de distintas entidades del Estado. Conoce los detalles en esta nota.

Ana Canto
Ana Canto

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha sancionado a 16 servidores públicos de diversas instituciones del Estado, luego de comprobarse graves incumplimientos al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Irregularidades en gobiernos locales según la ANTAI

  • Municipio de Taboga: Se presentó una denuncia formal contra tres funcionarios, señalados como familiares directos del alcalde.
  • Municipio de Penonomé: El alcalde fue denunciado por la inclusión de una hermana en la planilla municipal.
  • Junta Comunal de Omar Torrijos: Se reportó que el representante tenía a una prima laborando dentro de la casa comunal.
  • Junta Comunal de Santa Ana: Se recibió una denuncia contra siete servidores públicos por posibles irregularidades administrativas.
  • Junta Comunal de Corra Falso: El representante fue señalado por incluir a una sobrina en la planilla.

Otras instituciones:

  • Ministerio de Educación (MEDUCA): Una funcionaria asignada a la comarca Ngäbe Buglé fue denunciada por salir del país en dos ocasiones mientras presentaba incapacidades médicas.
  • Caja de Seguro Social (CSS) – Bocas del Toro: Una funcionaria habría salido del país en 2023 con una incapacidad médica vigente.

"Estas sanciones son acciones tangibles de que la impunidad no tiene cabida en el servicio público. La ANTAI continuará actuando con determinación, toda vez que el respeto, la transparencia y la ética no admite excusas", indicó la entidad.

