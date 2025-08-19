ANTAI sanciona a 16 servidores públicos por incumplimientos al Código de Ética

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha sancionado a 16 servidores públicos de diversas instituciones del Estado, luego de comprobarse graves incumplimientos al Código de Ética de los Servidores Públicos.
Otras instituciones:
- Ministerio de Educación (MEDUCA): Una funcionaria asignada a la comarca Ngäbe Buglé fue denunciada por salir del país en dos ocasiones mientras presentaba incapacidades médicas.
- Caja de Seguro Social (CSS) – Bocas del Toro: Una funcionaria habría salido del país en 2023 con una incapacidad médica vigente.
"Estas sanciones son acciones tangibles de que la impunidad no tiene cabida en el servicio público. La ANTAI continuará actuando con determinación, toda vez que el respeto, la transparencia y la ética no admite excusas", indicó la entidad.