Día Mundial del Folklore 2025 en Panamá: conoce la fecha de celebración

Cada 22 de agosto, Panamá y varios países del mundo celebran el Día Mundial del Folklore, una fecha dedicada a preservar la identidad nacional, promover la diversidad cultural y resaltar las tradiciones folclóricas de diferentes regiones, según la UNESCO.
El término “folklore” surge de la unión de las palabras inglesas “folk” (pueblo) y “lore” (saber), y se refiere a los conocimientos, costumbres, leyendas, música, danzas y canciones transmitidos de generación en generación, generalmente sin autor conocido.
Día Mundial del Folklore: Panamá celebra tradiciones culturales
De acuerdo con el portal Educa Panamá, un hecho es considerado folklórico cuando cumple con ciertas condiciones:
- Producción colectiva y anónima: surgido del pueblo como aporte comunitario.
- Arraigo en la comunidad: que haya resistido la prueba del tiempo sin perder su esencia.
- Características esenciales: debe ser popular, tradicional, colectivo, funcional y empírico.
El Día Mundial del Folklore invita a valorar y mantener vivas las expresiones culturales, transmitiendo a las nuevas generaciones las raíces y la identidad de cada comunidad.