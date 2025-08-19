Día Mundial del Folklore 2025 en Panamá: conoce la fecha de celebración

Cada 22 de agosto, Panamá y varios países del mundo celebran el Día Mundial del Folklore , una fecha dedicada a preservar la identidad nacional, promover la diversidad cultural y resaltar las tradiciones folclóricas de diferentes regiones, según la UNESCO.

El término “folklore” surge de la unión de las palabras inglesas “folk” (pueblo) y “lore” (saber), y se refiere a los conocimientos, costumbres, leyendas, música, danzas y canciones transmitidos de generación en generación, generalmente sin autor conocido.

Día Mundial del Folklore: Panamá celebra tradiciones culturales

desfile de las mil polleras-ATP.png ATP

De acuerdo con el portal Educa Panamá, un hecho es considerado folklórico cuando cumple con ciertas condiciones:

Producción colectiva y anónima : surgido del pueblo como aporte comunitario.

: surgido del pueblo como aporte comunitario. Arraigo en la comunidad : que haya resistido la prueba del tiempo sin perder su esencia.

: que haya resistido la prueba del tiempo sin perder su esencia. Características esenciales: debe ser popular, tradicional, colectivo, funcional y empírico.

El Día Mundial del Folklore invita a valorar y mantener vivas las expresiones culturales, transmitiendo a las nuevas generaciones las raíces y la identidad de cada comunidad.