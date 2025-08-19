Panamá Entretenimiento -  19 de agosto de 2025 - 10:08

Día Mundial del Folklore 2025 en Panamá: conoce la fecha de celebración

Panamá se unirá a la celebración del Día Mundial del Folklore. La fecha busca preservar la identidad nacional, la diversidad cultural y tradiciones populares.

Día Mundial del Folklore 

Día Mundial del Folklore 

ATP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Cada 22 de agosto, Panamá y varios países del mundo celebran el Día Mundial del Folklore, una fecha dedicada a preservar la identidad nacional, promover la diversidad cultural y resaltar las tradiciones folclóricas de diferentes regiones, según la UNESCO.

El término “folklore” surge de la unión de las palabras inglesas “folk” (pueblo) y “lore” (saber), y se refiere a los conocimientos, costumbres, leyendas, música, danzas y canciones transmitidos de generación en generación, generalmente sin autor conocido.

Día Mundial del Folklore: Panamá celebra tradiciones culturales

desfile de las mil polleras-ATP.png

De acuerdo con el portal Educa Panamá, un hecho es considerado folklórico cuando cumple con ciertas condiciones:

  • Producción colectiva y anónima: surgido del pueblo como aporte comunitario.
  • Arraigo en la comunidad: que haya resistido la prueba del tiempo sin perder su esencia.
  • Características esenciales: debe ser popular, tradicional, colectivo, funcional y empírico.

El Día Mundial del Folklore invita a valorar y mantener vivas las expresiones culturales, transmitiendo a las nuevas generaciones las raíces y la identidad de cada comunidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver el sorteo miercolito

Premios Juventud 2025: cómo votar por los artistas nominados en esta edición

Premios Juventud 2025: así quedó la lista de artistas nominados este año

Recomendadas

Más Noticias