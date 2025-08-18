Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 18:00

Bono permanente: CSS gestiona pago de B/. 50.00 a jubilados y pensionados

La CSS indicó que para que el bono permanente sean transferidos a tiempo, es necesario la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que está realizando las gestiones pertinentes para efectuar el segundo pago del bono permanente destinado a jubilados y pensionados, programado para este mes, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para que los fondos sean transferidos a tiempo, es necesario que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional apruebe previamente el desembolso.

Este pago corresponde a B/. 50.00, mientras que en diciembre se otorgarán B/. 40.00, sumando un total de B/. 140.00 anuales, considerando que en abril ya se entregaron B/. 50.00.

Estos pagos se realizan tras la sanción de la Ley 438, que establece el Programa de Beneficios Permanentes para Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como de Riesgos Profesionales de la CSS.

