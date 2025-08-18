Bono permanente: CSS gestiona pago de B/. 50.00 a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que está realizando las gestiones pertinentes para efectuar el segundo pago del bono permanente destinado a jubilados y pensionados, programado para este mes, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para que los fondos sean transferidos a tiempo, es necesario que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional apruebe previamente el desembolso.

Este pago corresponde a B/. 50.00, mientras que en diciembre se otorgarán B/. 40.00, sumando un total de B/. 140.00 anuales, considerando que en abril ya se entregaron B/. 50.00.

Estos pagos se realizan tras la sanción de la Ley 438, que establece el Programa de Beneficios Permanentes para Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como de Riesgos Profesionales de la CSS.