Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 10:50

Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Quiénes lo recibirán y por cuánto?

La CSS pagará un bono permanente a jubilados y pensionados de Panamá en tres cuotas anuales. Conoce quiénes lo reciben y los montos de 2025.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados incorporados al sistema antes de junio de 2024 recibirán un bono permanente financiado por el Tesoro Nacional, con recursos del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas.

Este beneficio se entrega en tres pagos anuales, vinculados a las quincenas de pago, con los siguientes montos:

  • B/. 50.00 en abril (ya pagado para 2025)
  • B/. 50.00 en agosto
  • B/. 40.00 en diciembre

Para este año, los beneficiarios ya recibieron el primer pago y esperan B/. 90.00 correspondientes a agosto y diciembre. La CSS recordó que, junto con el bono, se efectuará también el pago de la segunda quincena de agosto, asegurando que los jubilados y pensionados reciban sus beneficios de manera oportuna.

