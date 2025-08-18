Bono permanente a jubilados y pensionados: ¿Quiénes lo recibirán y por cuánto?

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados incorporados al sistema antes de junio de 2024 recibirán un bono permanente financiado por el Tesoro Nacional, con recursos del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas.

CSS: Doble pago a jubilados y pensionados de Panamá

Este beneficio se entrega en tres pagos anuales, vinculados a las quincenas de pago, con los siguientes montos:

B/. 50.00 en abril ( ya pagado para 2025 )

) B/. 50.00 en agosto

B/. 40.00 en diciembre

Para este año, los beneficiarios ya recibieron el primer pago y esperan B/. 90.00 correspondientes a agosto y diciembre. La CSS recordó que, junto con el bono, se efectuará también el pago de la segunda quincena de agosto, asegurando que los jubilados y pensionados reciban sus beneficios de manera oportuna.