Ofertas de empleo en el Ministerio Público: conoce las plazas disponibles a nivel nacional

Ofertas de empleo en el Ministerio Público.

El Ministerio Público ha habilitado nuevas vacantes a través de su sitio web, con diversas oportunidades laborales tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país. Para conocer los puestos disponibles, los requisitos y el proceso de aplicación, puede consultar la imagen adjunta con todos los detalles.

Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos

No haber sido penado por delito doloso

Formación

Certificado de Bachiller

30 años en adelante

Experiencia

Un (1) años de experiencia en Vigilancia y Seguridad de Instalaciones.

Región

Provincia de Darién y Bocas del Toro

Fontanero I

Requisitos

Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos

No haber sido penado por delito p procesado penalmente

Formación

Título Secundario de Bachiller Industrial con énfasis en Plomería o Fontanería.

Poseer certificado de Idoneidad.

25 años en adelante

Experiencia

Un (1) años de experiencia laborales de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de desagüe y plomería en general.

Región

Provincia de Panamá (Área Metropolitana)

Trabajador manual I

Requisitos

Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

No haber sido penado por delito doloso.

Formación

Estudios primarios completos.

Persona de 25 años en adelante.

Experiencia

Un (1) año de experiencia en trabajos de limpieza o trabajos manuales como barrer, trapear y limpiar pasillos y oficinas.

Región

Panamá(Área Metropolitana)

Conductor

Requisitos

Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos

No haber sido penado por delito doloso

Formación

Certificado de Bachiller

30 años en adelante

Licencia tipo D en adelante

Manejar transmisión manual

Adjuntar la licencia

Experiencia

Tres (03) años de experiencia en conducir vehículo.

Región

Panamá (Área Metropolitana) y Bocas del Toro.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Ministerio Público?

Para postular a las vacantes del Ministerio Público, los interesados deben ingresar al sitio web oficial: https://ministeriopublico.gob.pa, acceder a la sección Servicios y luego seleccionar la opción Recursos Humanos, donde encontrarán las oportunidades laborales disponibles, adaptadas a distintos perfiles y habilidades.

Además, los aspirantes pueden enviar su hoja de vida al correo electrónico: [email protected].

Para mayor información, están disponibles los números telefónicos 524-9310 y 520-1445.