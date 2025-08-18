Ofertas de empleo en el Ministerio Público: conoce las plazas disponibles a nivel nacional

El Ministerio Público ha habilitado nuevas vacantes a través de su sitio web, con diversas oportunidades laborales tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país. Para conocer los puestos disponibles, los requisitos y el proceso de aplicación, puede consultar la imagen adjunta con todos los detalles.
- Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos
- No haber sido penado por delito doloso
Formación
- Certificado de Bachiller
- 30 años en adelante
Experiencia
- Un (1) años de experiencia en Vigilancia y Seguridad de Instalaciones.
Región
- Provincia de Darién y Bocas del Toro
Fontanero I
Requisitos
- Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos
- No haber sido penado por delito p procesado penalmente
Formación
- Título Secundario de Bachiller Industrial con énfasis en Plomería o Fontanería.
- Poseer certificado de Idoneidad.
- 25 años en adelante
Experiencia
- Un (1) años de experiencia laborales de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de desagüe y plomería en general.
Región
- Provincia de Panamá (Área Metropolitana)
Trabajador manual I
Requisitos
- Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
- No haber sido penado por delito doloso.
Formación
- Estudios primarios completos.
- Persona de 25 años en adelante.
Experiencia
- Un (1) año de experiencia en trabajos de limpieza o trabajos manuales como barrer, trapear y limpiar pasillos y oficinas.
Región
- Panamá(Área Metropolitana)
Conductor
Requisitos
- Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos
- No haber sido penado por delito doloso
Formación
- Certificado de Bachiller
- 30 años en adelante
- Licencia tipo D en adelante
- Manejar transmisión manual
- Adjuntar la licencia
Experiencia
- Tres (03) años de experiencia en conducir vehículo.
Región
- Panamá (Área Metropolitana) y Bocas del Toro.
¿Cómo aplicar a las vacantes del Ministerio Público?
Para postular a las vacantes del Ministerio Público, los interesados deben ingresar al sitio web oficial: https://ministeriopublico.gob.pa, acceder a la sección Servicios y luego seleccionar la opción Recursos Humanos, donde encontrarán las oportunidades laborales disponibles, adaptadas a distintos perfiles y habilidades.
Además, los aspirantes pueden enviar su hoja de vida al correo electrónico: [email protected].
Para mayor información, están disponibles los números telefónicos 524-9310 y 520-1445.