Panamá Nacionales -  18 de agosto de 2025 - 11:36

Ofertas de empleo en el Ministerio Público: conoce las plazas disponibles a nivel nacional

El Ministerio Público ha habilitado nuevas vacantes con diversas oportunidades laborales en Panamá y en el interior.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público ha habilitado nuevas vacantes a través de su sitio web, con diversas oportunidades laborales tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país. Para conocer los puestos disponibles, los requisitos y el proceso de aplicación, puede consultar la imagen adjunta con todos los detalles.

Empleos en el Ministerio Público

Inspector de seguridad I

Requisitos

  • Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos
  • No haber sido penado por delito doloso

Formación

  • Certificado de Bachiller
  • 30 años en adelante

Experiencia

  • Un (1) años de experiencia en Vigilancia y Seguridad de Instalaciones.

Región

  • Provincia de Darién y Bocas del Toro

Fontanero I

Requisitos

  • Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos
  • No haber sido penado por delito p procesado penalmente

Formación

  • Título Secundario de Bachiller Industrial con énfasis en Plomería o Fontanería.
  • Poseer certificado de Idoneidad.
  • 25 años en adelante

Experiencia

  • Un (1) años de experiencia laborales de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de desagüe y plomería en general.

Región

  • Provincia de Panamá (Área Metropolitana)

Trabajador manual I

Requisitos

  • Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
  • No haber sido penado por delito doloso.

Formación

  • Estudios primarios completos.
  • Persona de 25 años en adelante.

Experiencia

  • Un (1) año de experiencia en trabajos de limpieza o trabajos manuales como barrer, trapear y limpiar pasillos y oficinas.

Región

  • Panamá(Área Metropolitana)

Conductor

Requisitos

  • Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos
  • No haber sido penado por delito doloso

Formación

  • Certificado de Bachiller
  • 30 años en adelante
  • Licencia tipo D en adelante
  • Manejar transmisión manual
  • Adjuntar la licencia

Experiencia

  • Tres (03) años de experiencia en conducir vehículo.

Región

  • Panamá (Área Metropolitana) y Bocas del Toro.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Ministerio Público?

Para postular a las vacantes del Ministerio Público, los interesados deben ingresar al sitio web oficial: https://ministeriopublico.gob.pa, acceder a la sección Servicios y luego seleccionar la opción Recursos Humanos, donde encontrarán las oportunidades laborales disponibles, adaptadas a distintos perfiles y habilidades.

Además, los aspirantes pueden enviar su hoja de vida al correo electrónico: [email protected].

Para mayor información, están disponibles los números telefónicos 524-9310 y 520-1445.

