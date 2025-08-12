Jubilados y pensionados, CSS confirma fecha del segundo pago de agosto por cheque y ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el miércoles 20 de agosto se realizará el segundo pago correspondiente a la quincena para jubilados y pensionados.

En esta misma fecha, podría efectuarse el segundo desembolso del bono permanente de B/.50, establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que beneficia a más de 300 mil panameños que forman parte del sistema de jubilación y pensión.

Este bono es un apoyo económico adicional para quienes han dedicado años al servicio del país.

Modalidades de pago por la CSS a jubilados y pensionado

ACH (depósito bancario): El monto será acreditado automáticamente el 20 de agosto.

La CSS recomienda a los jubilados y pensionados consultar el calendario anual de pagos y mantenerse informados a través del sitio oficial: www.css.gob.pa.