Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 09:26

Jubilados y pensionados, CSS confirma fecha del segundo pago de agosto por cheque y ACH

La CSS realizará el segundo pago de agosto a jubilados y pensionados con depósito ACH y cheques. Incluye bono permanente de B/.50.

Jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados, CSS confirma el segundo pago

En esta misma fecha, podría efectuarse el segundo desembolso del bono permanente de B/.50, establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que beneficia a más de 300 mil panameños que forman parte del sistema de jubilación y pensión.

Este bono es un apoyo económico adicional para quienes han dedicado años al servicio del país.

Modalidades de pago por la CSS a jubilados y pensionado

Pago - Jubilados y Pensionados - CSS
  • ACH (depósito bancario): El monto será acreditado automáticamente el 20 de agosto.
  • Pago por cheque: Los beneficiarios podrán cobrarlo ese mismo día en los centros habilitados por la CSS.

La CSS recomienda a los jubilados y pensionados consultar el calendario anual de pagos y mantenerse informados a través del sitio oficial: www.css.gob.pa.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bono permanente de B/.50 para jubilados y pensionados: requisitos y pagos en 2025

CSS orienta a asegurados sobre uso de Mi Retiro Seguro

Ficha digital de agosto 2025: Descarga e imprime el talonario desde Mi Caja Digital

Recomendadas

Más Noticias