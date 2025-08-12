Tren Panamá-David-Frontera: Proponen ubicación de estación del ferrocarril en La Chorrera

Autoridades de la Secretaría Nacional del Ferrocarril y del distrito de La Chorrera sostuvieron una jornada de trabajo para presentar la propuesta de ubicación de la futura estación de pasajeros del tren Panamá-David-Frontera y el patio de talleres, infraestructura que tendrá un impacto socioeconómico en esta región, reconocida por su producción agroindustrial.

Rolando Lay, director de ingeniería de la Secretaría, explicó al alcalde Eloy Chong, a su equipo y a concejales del distrito que la ruta permitirá movilizar pasajeros desde La Chorrera hasta Albrook en aproximadamente 20 minutos, lo que mejorará la calidad de vida de los residentes.

Estaciones del tren en el distrito de La Chorrera

Tren Panamá-David-Frontera:- estación del ferrocarril - La Chorrera @Presidencia

En La Chorrera se contempla una de las ocho primeras estaciones de la fase 1 del proyecto, que irá de Albrook a Divisa, con inicio estimado de trabajos en 2026. Esta estación albergará también el patio de talleres para los equipos rodantes.

El alcalde Chong expresó su apoyo al proyecto y acordó coordinar nuevas reuniones para planificar, junto con la obra ferroviaria, la creación o ampliación de vías de acceso a la estación, con el fin de potenciar el desarrollo regional.

La propuesta ubica la estación en el área conocida como La Yayas. La Chorrera es el segundo corregimiento en producción ganadera, sede de importantes empresas avícolas y principal zona del país en producción y exportación de piña.