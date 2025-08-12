IFARHU, PASE-U: ¿Estudiantes que no dieron clase en el primer trimestre recibirán el 2do pago?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se realizará al 100% de los beneficiarios este año, incluyendo a estudiantes de centros educativos que no tuvieron clases durante el primer trimestre debido al paro docente.
¿Estudiantes que no dieron clase en el primer trimestre recibirán el 2do pago del PASE-U?
El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que el desembolso se hará en dos fases:
- Primero, al 80% de los estudiantes que mantuvieron clases regulares en el primer trimestre.
- Luego, al 20% restante, una vez que estos recuperen los contenidos perdidos y el Ministerio de Educación (Meduca) certifique la asistencia para enviar la información al IFARHU.
Godoy adelantó que el programa tendrá cambios logísticos, buscando que el 100% de los pagos se realicen vía transferencia bancaria (ACH), reduciendo la entrega de cheques y permitiendo un mejor control del uso de los fondos.