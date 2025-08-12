Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 07:11

IFARHU, PASE-U: ¿Estudiantes que no dieron clase en el primer trimestre recibirán el 2do pago?

El IFARHU pagará el segundo desembolso del PASE-U al 100% de beneficiarios. Estudiantes sin clases en el primer trimestre deberán recuperar contenidos.

Noemí Ruíz
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) se realizará al 100% de los beneficiarios este año, incluyendo a estudiantes de centros educativos que no tuvieron clases durante el primer trimestre debido al paro docente.

"La intención es que el beneficio se use para alimentación, útiles escolares, transporte y se garantice su impacto a nivel nacional", puntualizó el director.

¿Estudiantes que no dieron clase en el primer trimestre recibirán el 2do pago del PASE-U?

IFARHU - Pago de becas - Cheques 2024

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que el desembolso se hará en dos fases:

  • Primero, al 80% de los estudiantes que mantuvieron clases regulares en el primer trimestre.
  • Luego, al 20% restante, una vez que estos recuperen los contenidos perdidos y el Ministerio de Educación (Meduca) certifique la asistencia para enviar la información al IFARHU.

Godoy adelantó que el programa tendrá cambios logísticos, buscando que el 100% de los pagos se realicen vía transferencia bancaria (ACH), reduciendo la entrega de cheques y permitiendo un mejor control del uso de los fondos.

