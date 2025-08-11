PASE-U 2025: IFARHU realizará el 2do pago al 80% de estudiantes con clases regulares

El segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) será entregado inicialmente al 80% de los estudiantes que mantuvieron clases regulares durante el primer trimestre del año, pese al paro docente registrado meses atrás, informó el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy.

“Ese 80% sí estaba dando clases y se le estará generando el pago una vez que el Ministerio de Educación (Meduca) nos comience a enviar los listados”, explicó Godoy. Agregó que el primer pago, correspondiente a matrícula, ya fue desembolsado.

IFARHU explica qué pasara con aquellos estudiantes que no tuvieron clase

El director del @IFARHU, Carlos Godoy, señala que en sus dos primeros meses de gestión ha "estado tratando de poner en orden la casa", detallando que la entidad mantiene pagos pendientes desde el año 2021 al año 2025.

En el caso del 20% restante de estudiantes de centros donde no hubo clases, el director indicó que deberán recuperar contenidos para que se reconozca la asistencia. Una vez cumplido este requisito, el Meduca enviará la información al IFARHU para efectuar los desembolsos.

Godoy aclaró que, en total, el segundo pago del PASE-U se hará al 100% de los beneficiarios. Sin embargo, adelantó que el programa experimentará cambios logísticos: el objetivo es que la totalidad de los estudiantes cobre vía transferencia bancaria (ACH), reduciendo la entrega de cheques y permitiendo conocer cómo se utilizan los fondos.

"La intención es que el beneficio se use para alimentación, útiles escolares, transporte y se garantice su impacto a nivel nacional", puntualizó el director.