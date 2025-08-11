Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 17:16

Quedan instaladas las comisiones de Asuntos Indígenas y de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea

Este lunes fueron conformados las comisiones de Asuntos Indígenas, Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, Presupuesto y Trabajo.

Ana Canto
Ana Canto

Este lunes 11 de agosto continuaron las instalaciones de las comisiones de trabajo. Esta tarde se conformó la Comisión de Asuntos Indígenas, que será presidida por el diputado Roberto Archibold, mientras que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia estará encabezada por la diputada independiente Alexandra Brenes.

Asimismo, el diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático (CD), fue electo presidente de la Comisión de Presupuesto.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional quedó oficialmente instalada, con la juramentación del diputado Edwin Vergara como presidente de la instancia. La diputada Yarelis Rodríguez fue juramentada como vicepresidenta y el diputado Crispiano Adames como secretario.

