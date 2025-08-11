Quedan instaladas las comisiones de Asuntos Indígenas y de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea

Este lunes 11 de agosto continuaron las instalaciones de las comisiones de trabajo. Esta tarde se conformó la Comisión de Asuntos Indígenas, que será presidida por el diputado Roberto Archibold, mientras que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia estará encabezada por la diputada independiente Alexandra Brenes.