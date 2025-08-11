Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional será presidida por el diputado panameñista Edwin Vergara

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional quedó oficialmente instalada, con la juramentación del diputado Edwin Vergara como presidente de la instancia. La diputada Yarelis Rodríguez fue juramentada como vicepresidenta y el diputado Crispiano Adames como secretario.

El presidente de la comisión expresó que, mediante el trabajo en equipo, impulsará una agenda legislativa orientada a garantizar justicia social, equidad y respeto a la dignidad humana, priorizando soluciones a los problemas que afectan a todos los panameños.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, reiteró su compromiso de apoyar leyes a través de esta comisión que garanticen justicia laboral, inclusión y acceso equitativo a la salud para toda la población.