MEF presenta en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la acuñación de monedas conmemorativas

La ministra encarga de Economía y Finanzas ( MEF ), Eida Gabriela Sáiz, compareció ante el pleno legislativo, para presentar el proyecto de ley que adiciona un artículo transitorio al Código Fiscal, con el fin de autorizar la acuñación de monedas conmemorativas en apoyo a los programas de la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB).

Sáiz explicó que estas monedas conmemorarán el Palacio de las Garzas y el Despacho de la Primera Dama, destacando su valor histórico y el papel que desempeña la Primera Dama en la ejecución de programas y acciones sociales a favor de la comunidad.

Le podría interesar: Panamá tendrá nuevas monedas: Gabinete aprueba acuñación para fines sociales

La propuesta de ley, ya aprobada por el Consejo de Gabinete, contempla monedas de B/. 1.00, B/. 20.00 y B/. 50.00, que tendrán curso legal. Los ingresos obtenidos por su venta se destinarán a financiar obras sociales.

Según la ministra encargada, los recursos para APROB provendrán de las regalías generadas por la venta de estas monedas conmemorativas, cuya emisión se mantendrá vigente desde 2025 hasta 2029.