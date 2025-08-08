¡Atención, Chiriquí y Panamá! MITRADEL anuncia vacantes para el nuevo modelo de jueces de paz

MITRADEL anuncia vacantes para el nuevo modelo de jueces de paz.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) anunció la apertura de postulaciones en línea para cubrir vacantes en las provincias de Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste.

Las plazas disponibles incluyen abogados, secretarios judiciales, jueces de paz, entre otros perfiles, que desempeñarán funciones dentro del nuevo modelo de justicia comunitaria instaurado por el Ministerio de Gobierno.

¿Cómo aplicar a las vacantes de justicia comunitaria?

Para aplicar a las vacantes de justicia comunitaria, los interesados deben postularse a través del portal web: https://empleospanama.gob.pa/

Vacantes de justicia comunitaria en MITRADEL

Abogados

Secretarios judiciales

Mediadores comunitarios

Oficinistas

Notificadores