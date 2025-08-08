¡Atención, Chiriquí y Panamá! MITRADEL anuncia vacantes para el nuevo modelo de jueces de paz

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció la apertura de postulaciones en línea para cubrir vacantes en las provincias de Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste.
Le podría interesar: Vacantes en el Canal de Panamá: ¿Cómo postularse a las ofertas de empleo?
¿Cómo aplicar a las vacantes de justicia comunitaria?
Para aplicar a las vacantes de justicia comunitaria, los interesados deben postularse a través del portal web: https://empleospanama.gob.pa/
Vacantes de justicia comunitaria en MITRADEL
- Abogados
- Secretarios judiciales
- Mediadores comunitarios
- Oficinistas
- Notificadores