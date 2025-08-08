Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 08:26

¡Atención, Chiriquí y Panamá! MITRADEL anuncia vacantes para el nuevo modelo de jueces de paz

MITRADEL informa que las vacantes disponibles incluyen abogados, secretarios judiciales, entre otros cargos.

MITRADEL anuncia vacantes para el nuevo modelo de jueces de paz.

MITRADEL anuncia vacantes para el nuevo modelo de jueces de paz.

MITRADEL
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) anunció la apertura de postulaciones en línea para cubrir vacantes en las provincias de Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste.

Las plazas disponibles incluyen abogados, secretarios judiciales, jueces de paz, entre otros perfiles, que desempeñarán funciones dentro del nuevo modelo de justicia comunitaria instaurado por el Ministerio de Gobierno.

Le podría interesar: Vacantes en el Canal de Panamá: ¿Cómo postularse a las ofertas de empleo?

¿Cómo aplicar a las vacantes de justicia comunitaria?

Para aplicar a las vacantes de justicia comunitaria, los interesados deben postularse a través del portal web: https://empleospanama.gob.pa/

Vacantes de justicia comunitaria en MITRADEL

  • Abogados
  • Secretarios judiciales
  • Mediadores comunitarios
  • Oficinistas
  • Notificadores
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MitradelPma/status/1953498824116174992&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Vacantes disponibles en el portal de empleo del Mitradel

Vacantes para abogados, oficinistas y más en el nuevo modelo de justicia comunitaria en Panamá

Director de la Policía Nacional se refiere a la presencia de pandillas y narcocultura en Panamá

Recomendadas

Más Noticias