Aduanas retiene auto con 148 bultos de productos ilegales

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas , durante un operativo de rutina en el sector Arco Iris, Zona Norte, retuvieron un vehículo tipo panel que transportaba 148 bultos de mercancías comestibles de origen chino.

Inspectores de Aduanas decomisan auto con 148 bultos de mercancía

image

El auto, conducido por un ciudadano panameño, no pudo justificar la procedencia ni la legalidad de la introducción de dichos artículos al territorio fiscal aduanero. Entre los productos retenidos se encuentran frutos secos, gelatinas, jabones, mostaza, bebidas, té chino, aperitivos salados y otros.

Estos artículos fueron trasladados a las instalaciones de Aduanas para continuar con las investigaciones y procesos correspondientes.