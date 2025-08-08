Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 11:32

Aduanas retiene auto con 148 bultos de productos ilegales

Inspectores de Aduanas en Arco Iris decomisan auto con 148 bultos de mercancía comestible china sin documentos en Zona Norte, Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas, durante un operativo de rutina en el sector Arco Iris, Zona Norte, retuvieron un vehículo tipo panel que transportaba 148 bultos de mercancías comestibles de origen chino.

El auto, conducido por un ciudadano panameño, no pudo justificar la procedencia ni la legalidad de la introducción de dichos artículos al territorio fiscal aduanero. Entre los productos retenidos se encuentran frutos secos, gelatinas, jabones, mostaza, bebidas, té chino, aperitivos salados y otros.

Estos artículos fueron trasladados a las instalaciones de Aduanas para continuar con las investigaciones y procesos correspondientes.

