Aduanas decomisa ropa con marcas falsificadas en el Aeropuerto de Tocumen

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas en la Zona Aeroportuaria de Tocumen identificaron en el equipaje de dos ciudadanas panameñas varias prendas de vestir suéteres y ropa interior con logotipos de marcas reconocidas, pero sin la documentación requerida para certificar su autenticidad.

Aduanas decomisa ropa con marcas falsificadas

El hallazgo se produjo tras activar el protocolo de revisión manual luego del escaneo de las maletas, como parte de las acciones permanentes para proteger la propiedad intelectual y prevenir el comercio ilícito en el país.

Las autoridades reiteraron que el ingreso de mercancía falsificada constituye una violación a las leyes nacionales y a convenios internacionales, y que continuarán reforzando la vigilancia en puntos de entrada y salida del territorio panameño.