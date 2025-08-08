MOP recibe propuestas para rehabilitar carretera Panamericana entre Loma Campana y Santiago

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) llevó a cabo este viernes el acto de recepción de propuestas de empresas interesadas en el proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana, en el tramo que conecta Loma Campana con la ciudad de Santiago, bajo la figura de asociación público-privada.

MOP recibe propuestas para rehabilitar carretera Panamericana

El ministro del MOP, José Luis Andrade, anunció que esta administración continuará con el proyecto del Corredor de Las Playas hasta Sajalices, donde se ampliará la vía de 4 a 6 carriles, mejorando el flujo vehicular y la seguridad para los usuarios.

Este avance es clave para impulsar el desarrollo regional y reducir los tiempos de traslado en una de las principales arterias viales del país.