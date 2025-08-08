Director de la Policía Nacional se refiere a la presencia de pandillas y narcocultura en Panamá

El director de la Policía Nacional , Jaime Fernández, informó durante la edición matutina de Telemetro Reporta que, desde mediados de 2024, se han ejecutado diversas acciones para evitar el ingreso de drogas al país, logrando importantes incautaciones tanto en puertos como en tierra firme.

"Llegan contenedores de todos lados de Sudamérica y de Estados Unidos con intercambio a Europa, donde se ha logrado incautar una cantidad importante, y en compras controladas hemos logrado arriba de 3,600 capturas, y vemos que así mismo se paga con droga a quienes contaminan estos puertos", explicó el director.

El director advirtió que, en los últimos años, la producción de drogas en el país se ha multiplicado por diez. En relación con el tráfico hacia Europa, indicó que las operaciones pueden llevarse a cabo mediante embarcaciones provenientes de varios países del mundo o a través de la contaminación de cargamentos en los puertos.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que en en los últimos años se ha multiplicado por diez la producción de drogas, y reveló cuántas toneladas de sustancias ilícitas han sido decomisadas con esta administración. — Telemetro Reporta (@TReporta) August 8, 2025

Provincias con mayor presencia de pandillas

En cuanto a la presencia de pandillas en Panamá, precisó que se han identificado aproximadamente 180 grupos criminales, principalmente en las provincias de Panamá y Colón. Sobre los homicidios, señaló que el 85% están vinculados a disputas por territorios de venta de droga o por liderazgo entre cabecillas.

Narcocultura en Panamá

Fernández también alertó sobre la creciente presencia de la narcocultura en la sociedad panameña, evidenciada en contenidos multimedia que muestran el consumo de drogas sintéticas como una práctica recreativa y normalizada. Sin embargo, advirtió que estas sustancias contienen altos niveles de componentes contaminantes y representan un grave riesgo para la salud.

"Tenemos que lograr que todas las entidades competentes participen activamente en esta lucha", concluyó el director.