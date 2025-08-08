Activan Alerta Amber por desaparición de la menor de 16 años en Las Garzas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a la menor de edad: Jaysseth D. Pineda Saez de 16 años. La activación de la alerta sigue los parámetros establecidos por la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, que regula el protocolo de búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos en Panamá.