Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 10:12

Activan Alerta Amber por desaparición de la menor de 16 años en Las Garzas

La PGN activó una Alerta Amber tras la desaparición de la menor: Jaysseth D. Pineda Saez de 16 años.

Activan Alerta Amber por desaparición.

Activan Alerta Amber por desaparición.

PGN

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha activado una Alerta Amber para localizar a la menor de edad: Jaysseth D. Pineda Saez de 16 años. La activación de la alerta sigue los parámetros establecidos por la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, que regula el protocolo de búsqueda urgente de menores de edad desaparecidos en Panamá.

La menor fue vista por última vez en los siguientes lugares:

  • Jaysseth D. Pineda Saez en calle 0, la hugo, casa E-9A, Las Garzas, Panamá.

Contenido relacionado: Activan Alerta Amber por desaparición del menor Cristian Caicedo Palacios

Descripción de la menor desaparecida: Jaysseth Pineda Saez

  • Estatura: 1.6m
  • Contextura: Delgada
  • Cabello: Negro, ondulado
  • Piel: Trigueña
  • Ojos: Chocolate
  • Señales particulares: Ojos achinados, dientes grandes con frenillos, arete en la nariz

Otros detalles: uniforme de la escuela China Taiwán, camisa y falda chocolate, zapatos chocolates.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1953785156977693067&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Activan Alerta Amber por desaparición de dos menores de edad

Activan Alerta Amber por desaparición de la menor Faustina Santo

Activan Alerta Amber por desaparición de dos menores de edad

Recomendadas

Más Noticias