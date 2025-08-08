Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 10:02

IMA convoca a procesadores de cerdo para jamón picnic de NaviFerias 2025

El IMA convoca a procesadores de cerdo para la compra de jamón picnic nacional destinado a las NaviFerias 2025. Conoce fechas y requisitos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, sostuvo una reunión con representantes de la industria procesadora de cerdo para avanzar en la compra de jamones picnic destinados a las NaviFerias 2025.

La institución convocó oficialmente a la agroindustria procesadora nacional a presentar propuestas para el suministro de jamón picnic con hueso, con peso promedio entre 8 y 10 libras, como parte del programa que busca favorecer tanto a consumidores como a productores locales.

Detalles de la convocatoria por Naviferias del IMA

  • Producto solicitado: Jamón picnic con hueso nacional
  • Entrega de propuestas: Del 28 de julio al 1 de agosto de 2025
  • Horario: 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
  • Lugar: Oficinas del IMA, Avenida Manuel Espinosa Batista, Plaza El Cangrejo, piso 1, Ciudad de Panamá

Las empresas participantes deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos por el IMA, detallar las cantidades ofrecidas, precios propuestos y atender todos los requisitos técnicos solicitados.

Para más información, los interesados pueden contactar a Roberto Aispurúa al teléfono 501-4502 o al correo [email protected]. El IMA destacó que esta iniciativa reafirma su compromiso de garantizar el abastecimiento de productos nacionales de calidad durante las celebraciones navideñas, fortaleciendo al sector agroindustrial del país.

