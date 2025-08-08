Línea 3 del Metro: Panamá y Japón oficializan acuerdo de cooperación

Panamá y Japón firmaron un acuerdo de cooperación financiera destinado a impulsar la construcción de la Línea 3 del Metro, proyecto clave para la modernización del transporte urbano en el país.
Panamá y Japón refuerzan cooperación para Línea 3 del Metro
El acto protocolar contó con la participación del canciller Javier Martínez Acha y el embajador de Japón en Panamá, Matsunaga Kazuyoshi.
La Cancillería resaltó que este compromiso fortalece más de 121 años de relaciones bilaterales, caracterizadas por la confianza, el respeto y el diálogo, y reafirma el respaldo de Japón al desarrollo sostenible de Panamá.