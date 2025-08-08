Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2025 - 11:04

Aeropuerto de Tocumen recibe acreditación internacional nivel 2

El Aeropuerto de Tocumen logra nivel 2 en ACI Airport Customer Experience, destacando su compromiso con mejorar la experiencia de los pasajeros.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que ha recibido la acreditación en el nivel 2 del programa ACI Airport Customer Experience Accreditation, una certificación internacional que reconoce su compromiso por mejorar continuamente la experiencia del pasajero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1953844517641028020&partner=&hide_thread=false

Con este logro, Tocumen se posiciona entre los aeropuertos que priorizan la atención al cliente como un eje fundamental de su operación, reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio de calidad y comodidad a quienes transitan por sus instalaciones.

