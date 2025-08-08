Aeropuerto de Tocumen recibe acreditación internacional nivel 2

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que ha recibido la acreditación en el nivel 2 del programa ACI Airport Customer Experience Accreditation, una certificación internacional que reconoce su compromiso por mejorar continuamente la experiencia del pasajero.

Aeropuerto de Tocumen logra nivel 2 en ACI Airport Customer Experience

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que ha recibido la acreditación en el nivel 2 del programa ACI Airport Customer Experience Accreditation, una certificación internacional que reconoce el compromiso con mejorar la experiencia del pasajero. Destacó que ahora… pic.twitter.com/Uj89xGJwlG — Telemetro Reporta (@TReporta) August 8, 2025

Con este logro, Tocumen se posiciona entre los aeropuertos que priorizan la atención al cliente como un eje fundamental de su operación, reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio de calidad y comodidad a quienes transitan por sus instalaciones.