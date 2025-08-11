Instalan Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este lunes

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, informó que a la 1:00 p.m. de este lunes se prevé la instalación oficial de la Comisión de Presupuesto.
Presidente de la Asamblea anuncia instalación de la Comisión de Presupuesto
Herrera destacó que el Órgano Legislativo mantiene una composición “diversa y compleja”, conformada por distintas facciones políticas. Además, defendió el proceso de votación utilizado para conformar las comisiones de Gobierno y de Credenciales, enfatizando que se siguieron los procedimientos establecidos.