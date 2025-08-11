Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 07:45

Instalan Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este lunes

El Presidente de la Asamblea Nacional anunció que la Comisión de Presupuesto será instalada este lunes, en medio de un pleno políticamente diverso.

Instalan Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional

Instalan Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, informó que a la 1:00 p.m. de este lunes se prevé la instalación oficial de la Comisión de Presupuesto.

Presidente de la Asamblea anuncia instalación de la Comisión de Presupuesto

Herrera destacó que el Órgano Legislativo mantiene una composición “diversa y compleja”, conformada por distintas facciones políticas. Además, defendió el proceso de votación utilizado para conformar las comisiones de Gobierno y de Credenciales, enfatizando que se siguieron los procedimientos establecidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954865786482536618&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MEF presenta en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la acuñación de monedas conmemorativas

Asamblea Nacional inicia revisión de las Oficinas de Participación Ciudadana a nivel nacional

Primeros proyectos que discutirá la Comisión de Educación serán sobre el Ifarhu, anunció Jorge Bloise

Recomendadas

Más Noticias