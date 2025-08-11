120 a los 65: MIDES advierte sobre posible afectación a beneficiarios por recorte presupuestario

Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) como 120 a los 65, enfrenta un panorama incierto debido a un recorte de 28 millones de dólares al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) para la vigencia fiscal 2026.

La ministra Beatríz Carles confirmó que el Programa 120 a los 65 podría verse afectado por un recorte presupuestario de 28 millones de dólares a la entidad para la vigencia fiscal de 2026, pero indicó que esperan encontrar los fondos para cumplir con las obligaciones.

Pese a la advertencia, el MIDES confirmó que el tercer pago de 2025 se realizará en septiembre para los beneficiarios de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y SENAPAN, según el calendario oficial.

Fechas del tercer pago 2025 del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social: del lunes 1 al viernes 12 de septiembre.

del lunes 1 al viernes 12 de septiembre. Pago en áreas de difícil acceso: del lunes 22 al viernes 26 de septiembre.

Fechas del cuarto pago 2025 del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social: del lunes 17 al viernes 28 de noviembre.

del lunes 17 al viernes 28 de noviembre. Pago en áreas de difícil acceso: del lunes 1 al viernes 5 de diciembre.

El MIDES reiteró que continuará con el cumplimiento de los pagos programados para 2025, mientras gestiona los recursos que garanticen la sostenibilidad de sus programas sociales para el año siguiente.