¿Qué cursos ofrece INADEH en agosto 2025? Lista completa y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció el listado de cursos disponibles para el mes de agosto, correspondientes al tercer período de clases, en sus centros de formación a nivel nacional. También informó sobre los requisitos y las formas de preinscripción.
Requisitos para inscribirse a los cursos del INADEH
- Tener 18 años cumplidos.
- Ser de nacionalidad panameña o extranjero con cédula E o N.
- Los menores de 16 y 17 años pueden participar presentando un permiso expedido por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del MITRADEL.
¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH? Guía paso a paso
- Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
- Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
- Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
- Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.