Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 14:41

Agroferias del 12 y 13 de agosto: conoce los lugares donde podrás comprar arroz a bajo costo

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el martes 12 y miércoles 13 de agosto a nivel nacional.

Agroferias del martes 12 y miércoles 13 de agosto.

Agroferias del martes 12 y miércoles 13 de agosto.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el miércoles 13 de agosto a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del 13 y 13 de agosto

Agroferias del martes 12 de agosto

Los Santos

  • Parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.

Herrera

  • Parque central Arístides Arjona, distrito de Pesé.

Veraguas

  • Casa comunal de Pedernal, corregimiento de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.
  • Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná.

Panamá Este

  • Parque Santa Rosa de Lima, corregimiento de Las Margaritas de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha comunal del Palmar, distrito de Barú.

Panamá Oeste

  • Cancha de baloncesto de La Seda, corregimiento de Balboa, distrito de La Chorrera.

Panamá

  • Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá.

Coclé

  • Casa comunal La Venta, corregimiento de Llano Grande de La Pintada.

Agroferias del miércoles 13 de agosto

Panamá Oeste

  • Centro cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján.

Chiriquí

  • Cancha comunal de La Pita, distrito de Alanje.
  • Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento.

Veraguas

  • Cancha principal de San Francisco, corregimiento San Francisco cabecera.
  • Casa comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas.

Herrera

  • Junta comunal del corregimiento de Chepo de Las Minas.

Darién

  • Junta comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia.

Los Santos

  • Parque de Llano Largo, distrito de Los Santos.
