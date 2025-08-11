Agroferias del 12 y 13 de agosto: conoce los lugares donde podrás comprar arroz a bajo costo

¡Este miércoles 13 de agosto tienes una cita con el ahorro y lo local!

Ven a las Agroferias del IMA y aprovecha productos frescos, de calidad y a precios accesibles.

Consulta aquí las sedes

Inicio: 8:00 a.m.

Bolsa reutilizable | Cédula en mano#ConPasoFirme pic.twitter.com/lzQIt6JBYz