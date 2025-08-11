Bono permanente de B/.50 para jubilados y pensionados: requisitos y pagos en 2025

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un bono permanente de B/. 50.00, financiado por el Tesoro Nacional con recursos del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Cuánto recibirán los Jubilados y pensionados de Panamá del bono permanente

Jubilados y pensionados.jpg Captura / TReporta

Este beneficio aplica exclusivamente para quienes estén incorporados al sistema antes de junio de 2024. El bono se entrega en tres pagos anuales vinculados a las quincenas de pago, con los siguientes montos:

B/. 50.00 en abril

en abril B/. 50.00 en agosto

en agosto B/. 40.00 en diciembre

Para el año 2025, el primer pago ya se realizó en abril, por lo que quedan pendientes B/. 90.00 a entregarse en agosto y diciembre.