Asamblea Nacional escoge a Eduardo Vásquez para presidir la Comisión de Presupuesto

El diputado Eduardo Vásquez, representante del partido Cambio Democrático (CD), fue electo presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional .

La elección contó con el respaldo unánime de los 15 comisionados, quienes votaron a favor de Vásquez para liderar este importante organismo encargado del análisis y control del presupuesto estatal.

Esta designación se da en un momento clave para la discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado, un proceso fundamental para la planificación financiera del país.