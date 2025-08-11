Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 15:26

Asamblea Nacional escoge a Eduardo Vásquez para presidir la Comisión de Presupuesto

El diputado Eduardo Vásquez de Cambio Democrático fue electo presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional con unanimidad.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado Eduardo Vásquez, representante del partido Cambio Democrático (CD), fue electo presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955000221378773055&partner=&hide_thread=false

La elección contó con el respaldo unánime de los 15 comisionados, quienes votaron a favor de Vásquez para liderar este importante organismo encargado del análisis y control del presupuesto estatal.

Esta designación se da en un momento clave para la discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado, un proceso fundamental para la planificación financiera del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asambleapa/status/1955000695234474159&partner=&hide_thread=false

