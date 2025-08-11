Martín Torrijos califica de "indignante" el aumento de jubilaciones para jueces y magistrados.

El expresidente Martín Torrijos calificó las nuevas jubilaciones para jueces y magistrados como un hecho inaceptable: "Prestigiosos juristas lo califican de inconstitucional. Esta iniciativa, aprobada el año pasado, no pudo ocurrir sin la complacencia del Órgano Ejecutivo".
Señaló que la doble moral y la desconexión con la realidad están llevando al límite la paciencia del país. "Es una afrenta más contra la gente. Y a esta burla constante hay que ponerle un alto. Esto es, sencillamente, indignante".
Jueces y magistrados acuerdan jubilarse con el 100 % de su salario
Mediante el Acuerdo N°407 del 18 de julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación de un fondo de compensación de retiro para jueces y magistrados que cubrirá desde el 100 % hasta el 40% de su salario.
Porcentaje de retiro para jueces y magistrados
- Magistrados y magistradas de la CSJ: se jubilarán con el 100 % de su último salario devengado.
- Magistrados de Tribunales Superiores: se jubilarán con el 60 % de su último salario
- Jueces de circuito: se jubilarán con el 50 % de su último salario devengado.
- Jueces municipales: se jubilarán con el 40 % de su último salario.