Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo dominical.

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo dominical correspondiente al domingo 16 de noviembre de 2025.

¿A qué hora inicia el sorteo del 16 de noviembre?

El sorteo dominical del 16 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 19 de octubre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.