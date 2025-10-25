Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 26 de octubre de 2025

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 26 de octubre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 6, 7 y 2.

¿Qué números le gustan a Chakatin para el sorteo dominical del 26 de octubre de 2025?

A Chakatín para este sorteo le gustan mucho los números: 27, 66, 16 y 76 ¿A ti cuáles te gustan?

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 26 de octubre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 26 de octubre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 26 de octubre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.