Capturan a persona requerida por tráfico internacional de drogas vinculada a la Operación Eros

Un hombre requerido por el presunto delito de tráfico internacional de drogas, vinculado a la Operación Eros, fue aprehendido por la Policía Nacional durante acciones preventivas realizadas en la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá.
Este sábado 15 de noviembre se retomará la segunda fase de audiencias, correspondiente a la imputación de cargos. La tercera y última fase estará relacionada con la aplicación de medidas cautelares.
Durante una conferencia de prensa este miércoles 12 de noviembre, el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, detalló que las diligencias realizadas forman parte de los operativos “Eros” (44 aprehendidos) y “Colibrí” (15 aprehendidos), ambos derivados de una misma investigación que contó con la colaboración de las autoridades de España y Francia.