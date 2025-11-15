Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2025 - 12:27

Capturan a persona requerida por tráfico internacional de drogas vinculada a la Operación Eros

El hombre requerido por el presunto delito de tráfico internacional de drogas, fue aprehendido en la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un hombre requerido por el presunto delito de tráfico internacional de drogas, vinculado a la Operación Eros, fue aprehendido por la Policía Nacional durante acciones preventivas realizadas en la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá.

En las operaciones Eros y Colibrí, ejecutadas recientemente, fueron detenidas 60 personas presuntamente vinculadas a una red dedicada al tráfico de drogas que operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en otras zonas del país. A 59 de los sospechosos se les legalizó la aprehensión.

Este sábado 15 de noviembre se retomará la segunda fase de audiencias, correspondiente a la imputación de cargos. La tercera y última fase estará relacionada con la aplicación de medidas cautelares.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 12 de noviembre, el fiscal de Drogas, Julio Villarreal, detalló que las diligencias realizadas forman parte de los operativos “Eros” (44 aprehendidos) y “Colibrí” (15 aprehendidos), ambos derivados de una misma investigación que contó con la colaboración de las autoridades de España y Francia.

