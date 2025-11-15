Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2025 - 10:02

ATTT extiende horarios de atención en varias de sus agencias desde el 17 de noviembre

ATTT anuncia extensión de horarios de atención para los usuarios en varias de sus agencias en la ciudad de Panamá.

ATTT extiende horarios de atención en varias de sus agencias.

ATTT extiende horarios de atención en varias de sus agencias.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó sobre la extensión del horario de atención en varias de sus agencias, con el objetivo de ofrecer métodos más cómodos a los usuarios y brindar mayor flexibilidad en la realización de sus trámites.

Nuevo horario extendido de la ATTT

A partir del lunes 17 de noviembre

Agencia Los Pueblos 2000 y Agencia El Campeón: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se atenderán los servicios de Registro Único Vehicular Motorizado (RUVM), infracciones, arreglo de pago, licencias y cajas hasta las 5:00 p.m. Los demás servicios en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agencia Torre Advanced y Agencia Hatillo

El horario de atención será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. para los trámites de RUVM y cajas hasta las 5:00 p.m. Los demás servicios en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989447987794436169&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT restringe tránsito de equipo pesado por fiestas patrias

Nueva licencia de conducir en Panamá: ¿es obligatorio cambiar la anterior?

Nuevo diseño de la licencia de conducir estará disponible el 6 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias