ATTT extiende horarios de atención en varias de sus agencias desde el 17 de noviembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó sobre la extensión del horario de atención en varias de sus agencias, con el objetivo de ofrecer métodos más cómodos a los usuarios y brindar mayor flexibilidad en la realización de sus trámites.

Nuevo horario extendido de la ATTT

A partir del lunes 17 de noviembre

Agencia Los Pueblos 2000 y Agencia El Campeón: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se atenderán los servicios de Registro Único Vehicular Motorizado (RUVM), infracciones, arreglo de pago, licencias y cajas hasta las 5:00 p.m. Los demás servicios en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agencia Torre Advanced y Agencia Hatillo

El horario de atención será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. para los trámites de RUVM y cajas hasta las 5:00 p.m. Los demás servicios en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.