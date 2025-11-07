ATTT restringe tránsito de equipo pesado por fiestas patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que, con motivo de la celebración del 10 de noviembre, se prohíbe la circulación de equipos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional desde las 6:00 p.m. del viernes 7 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del martes 11 de noviembre de 2025.

La medida busca garantizar la seguridad vial y un tránsito ordenado durante las festividades patrias, periodo en el que aumenta significativamente el flujo vehicular en las principales carreteras del país.

ATTT prohíbe la circulación de equipo pesado sobredimensionado

La ATTT detalló que solo podrán circular los vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:

2.5 metros de ancho

20 metros de largo

4.15 metros de alto

La entidad exhortó a los conductores y empresas de transporte a respetar las disposiciones y a planificar con anticipación sus operaciones logísticas para evitar sanciones o contratiempos.

La ATTT agradeció la colaboración de los transportistas y reiteró su compromiso con la seguridad vial y la prevención de accidentes durante las festividades patrias.