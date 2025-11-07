Realizando Metas ordena a diputados en el Parlacen votar contra juramentación de Cortizo y Carrizo

El partido Realizando Metas (RM) instruyó a sus diputados en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) a votar en contra de la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo ante ese organismo regional.

La decisión fue anunciada este viernes por el exmandatario y líder de RM, Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia y dio a conocer la instrucción mediante un video difundido en sus redes sociales.

En el mensaje, Martinelli aseguró que fue informado de que Cortizo y Carrizo buscan juramentarse en el Parlacen para evitar enfrentar la justicia panameña, alegando que “creen tener más posibilidades en la Corte porque nombraron a una gran cantidad de magistrados”.

"El diputado de Realizando Metas que vote a favor de la juramentación de Cortizo y Carrizo se le revocará el mandato", advirtió el exgobernante.

La bancada panameña del Parlacen está compuesta por 20 diputados, de los cuales 9 pertenecen al colectivo Realizando Metas. Hasta el momento, el Parlacen no ha confirmado la fecha oficial para la posible juramentación de las exautoridades panameñas.

La declaración de Martinelli se da en medio del debate político sobre el fuero que otorga el Parlacen a sus miembros y la discusión sobre el uso de este espacio regional como mecanismo de protección judicial, tema que ha generado controversia en Panamá en los últimos años.