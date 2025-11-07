Policía Nacional aprehende a un ciudadano y decomisa droga en Calidonia

La Policía Nacional , a través de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló la Operación Imperio en el sector de San Miguel, corregimiento de Calidonia, logrando la aprehensión de un ciudadano y el decomiso de varios paquetes de presunta sustancia ilícita.

Durante el operativo, las unidades policiales realizaron un allanamiento en una residencia del área, donde se incautaron envoltorios con presunta droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico que serán parte de las investigaciones en curso.

Policía Nacional decomisa presunta droga

image

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso judicial. Esta acción forma parte de las estrategias de seguridad y lucha contra el narcotráfico que ejecuta la Policía Nacional a nivel nacional, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención del delito.