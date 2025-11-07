Anuncian operativo de inversión de carriles por fin de semana largo

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional informó que este viernes se implementará la inversión de carriles regular como parte del operativo de movilidad por el fin de semana largo de las Fiestas Patrias.

Las rutas incluidas en la medida son:

Desde la Avenida de los Mártires hacia Howard .

. Desde la Vía Roberto Chiari hasta Arraiján Cabecera .

. Desde Burunga hasta Vista Alegre.

El propósito es agilizar el flujo vehicular hacia el interior del país, ante el aumento esperado de autos que se desplazarán por las principales vías de la provincia de Panamá Oeste.

Inversión de carriles este viernes hacia el interior

Este viernes será implementada la inversión de carriles regular desde la Avenida de los Mártires hacia Howard, desde la Vía Roberto Chiari hasta Arraiján Cabecera, así como desde Burunga hasta Vista Alegre.

El sábado la inversión de carriles podría ser implementada según el…



Las autoridades indicaron que el sábado 8 de noviembre se evaluará el comportamiento vehicular para determinar si será necesario aplicar nuevamente la inversión de carriles hacia el interior y en qué horario.

En tanto, el lunes 10 de noviembre se llevará a cabo el operativo de retorno hacia la ciudad capital, con el fin de garantizar un tránsito seguro y fluido para todos los conductores.

La Policía Nacional reiteró su llamado a los usuarios de las vías a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones de las unidades de tránsito que estarán desplegadas en distintos puntos del país.