Inversión de carriles por la Policía Nacional inicia este viernes 31 de octubre

La Policía Nacional informó que este viernes 31 de octubre iniciará el operativo de inversión de carriles hacia el interior del país con motivo de las Fiestas Patrias 2025. El dispositivo arrancará a partir de las 2:30 p.m., desde la Avenida de los Mártires (BDA) hasta Burunga, en Arraiján cabecera.
El operativo de movilidad se mantendrá desde el viernes 31 de octubre hasta el miércoles 5 de noviembre, con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular de los conductores que se desplazan hacia el interior del país para participar en los actos patrios.
Salida hacia el interior por inversión de carriles
Viernes 31 de octubre
- De 2:30 p.m. a 7:00 p.m.
Cinco carriles habilitados hacia Arraiján
- Inicia en la Avenida de Los Mártires (BDA)
- Culmina en Burunga, Arraiján cabecera
Tres carriles hacia La Chorrera
- Inicia a las 3:30 p.m. en el Puente de Burunga
- Culmina en el T.C.T. de Vista Alegre
Sábado 1 de noviembre
- De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
La institución exhortó a los conductores a respetar las señales de tránsito, mantener la velocidad regulada y seguir las indicaciones de los unidades del Tránsito y Transporte Terrestre desplegadas en la vía Interamericana.
Este operativo forma parte del Plan de Seguridad Vial por Fiestas Patrias 2025, que busca garantizar un desplazamiento seguro de miles de ciudadanos que viajan hacia el interior del país durante estas fechas.