PASE-U: IFARHU detalla quiénes no recibirán el segundo pago en noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que algunos estudiantes no recibirán el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) , que seguirá siendo entregado durante el mes de noviembre, debido al incumplimiento de los reglamentos establecidos.

Según la entidad, los estudiantes que no cumplan con los criterios de validación y asistencia escolar quedarán excluidos de este desembolso.

Observación del IFARHU sobre el PASE-U

El IFARHU informó que los acudientes que realizaron cambios de escuela durante el año escolar 2025 deben verificar que el nuevo plantel haya registrado correctamente la transferencia y validado el ingreso del estudiante.

Si estas actualizaciones no fueron confirmadas por ambos centros educativos, el nombre del estudiante no aparecerá en la base de datos del Ministerio de Educación (Meduca), impidiendo así la emisión del cheque correspondiente.

Causas para suspensión del beneficio PASE-U

De acuerdo con el reglamento del IFARHU, el beneficio puede suspenderse por las siguientes razones:

Faltas de asistencia superiores a lo permitido en cada nivel educativo.

Expulsión del estudiante del plantel.

Mal uso de los fondos otorgados por el programa.

Uso o presentación de documentos falsificados o adulterados.

Inasistencia del acudiente o tutor legal a las reuniones académicas y de conducta convocadas por el centro educativo.

Incurrir en delitos penales con sentencia en firme.

Traslado a un centro educativo particular que no cumpla los requisitos legales del programa.

Renuncia expresa del acudiente o tutor legal.

Más de B/.23 millones en el segundo desembolso

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, realizó un recorrido por varios centros educativos de Panamá Centro, acompañado del director regional de Panamá Norte, Alberto Padilla, para supervisar el desarrollo de los pagos del programa.

Durante la jornada, las autoridades verificaron la entrega de cheques y conversaron con acudientes y padres de familia, quienes manifestaron su satisfacción por la continuidad del beneficio.

El segundo desembolso del PASE-U supera los B/.23 millones 424 mil 810, beneficiando a 213,659 estudiantes de colegios oficiales y particulares en todo el país. El IFARHU reiteró su compromiso con la educación, la equidad y la permanencia escolar, pilares fundamentales del programa PASE-U.